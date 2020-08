1 augustus, de verjaardag van Jerry Garcia

Jerry Garcia, geboren op 1 augustus 1942, was een Amerikaanse muzikant en bekend door zijn gitaarspel, zang en tekstschrijven voor The Grateful Dead. Garcia zag het anders; veel mensen beschouwen hem als frontman van de band. Als een van de oprichters trad hij 30 jaar met The Grateful Dead op. (1965–1995). Ook was hij oprichter en deelgenoot van een flink aantal side projects, waaronder de Saunders-Garcia Band (met Merl Saunders), Jerry Garcia Band, Old and in the Way, het Garcia/Grisman acoustic duo, Legion of Mary, en de New Riders of the Purple Sage.

Ook nam hij een aantal solo albums op en werkte hij als sessie muzikant mee aan een aantal albums van andere artiesten. Garcia stond bekend door zijn kenmerkend gitaarspel, hij bekleed de 13e plaats in 100 Greatest Guitarists of All Time lijst. In zijn latere leven was hij soms ziek vanwege zijn onstabiele gewicht, in 1986 raakte hij in coma vanwege suikerziekte dat hem bijna zijn leven koste. Na de coma knapte hij wat op, hij worstelde ook nog met een heroïne en cocaïne verslaving. Toen hij in een afkickcentrum zat in Californië kreeg hij in augustus 1995 een hartaanval en overleed aan de gevolgen daarvan. Jerry Garcia is slechts 53 jaar geworden.