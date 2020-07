Therése Neaimé komt met zomerhit ‘Dance Love’

Internationale sensatie Therése Neaimé komt voor de zomer van 2020 met een gloednieuwe single als vervolg op haar vorige single. ‘Dance Love’ is gemaakt om de mensen rechtstreeks op de dansvloer te krijgen via een razend kleurrijke en pakkende kleurenpakket van zomerse klanken. Het nummer is geschreven door Therése Neaimé, Maria Marcus, Gunnar Nordén en Jon Hällgren.

‘Dance Love’ werd officieel uitgebracht op 22 juni met een geluid dat wereldwijd airplays krijgt op radiostations in steden als Londen, Parijs, New York, Los Angeles, San Francisco en Berlijn. ‘Dance Love’ heeft ook wereldwijd een deal gemaakt om gedraaid te worden in winkels. Op het moment gaat het erg goed met ‘Dance Love’, met hitposities in hitlijsten in landen over de hele wereld.

Therése is Zweeds van Libanese afkomst en maakt Scandipop met een Arabische invloed. Dat hoor je en dat is hetgeen je pakt, zoals bij ‘Dance Love’