Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Dire Straits + Eric Clapton.

Op zaterdag 11 juni 1988 werd er in het Londense Wembley stadion een concert gehouden ter ere van de 70e verjaardag van Nelson Mandela. Het affiche stond vol met grote namen als Sting, George Michael, Eurythmics, Joe Cocker, Phil Collins, Wet Wet Wet, Midge Ure, Paul Carrack, Fish, Paul Young, Bryan Adams, Bee Gees en Dire Straits + Eric Clapton. Zij gaven een optreden van een klein uur met hits als ‘Walk of Life’, ‘Sultans of Swing’, ‘Romeo and Juliet’, ‘Money for Nothing’, ‘Brothers In Arms’ en ‘Wonderful Tonight’ (Eric Clapton).

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Dire Straits + Eric Clapton live @ Wembley, London (1988).