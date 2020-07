De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 31 juli 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze online corona concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor Spotify van vrijdag 31 juli 2020.

Ja hoor, laatste dag van de maand juli en hoppa, de temperatuur rijst de pan uit. Hitte alert, bejaarden worden alleen nog maar met washandjes gewassen en we moeten veel drinken. Alsof er nooit corona is geweest. Files en overvolle treinen in de richting van de kust. Veiligheidsregios reppen zich om iedereen zo goed mogelijk van informatie en goede raad te voorzien, maar het schijnt allemaal niet te helpen. Die tweede corona golf moet en zal er komen! Aan de Nederlanders zal het niet liggen zo blijkt.

Ondertussen zit onze platenman Perry op zijn zolderkamer te zweten om ook voor deze week weer een mooie lijst samen te stellen. Eigenlijk bedoeld om lekker chill en relaxed te beluisteren als je alleen thuis zit, terwijl je eigenlijk naar het strand zou willen, maar niet gaat vanwege de waarschuwingen. We kunnen er uiteraard niets aan doen als iemand de playlist toch opzet als hij straks na 19.00 uur in een overvolle trein van Zandvoort aan Zee, terug naar huis gaat in de overtuiging dat corona aan hem of haar voorbij zal gaan.

Onze Spotify lijst biedt troost, plezier, opwinding en vele ‘aha’ momenten. Dus het is ook deze week weer een mooie lijst geworden. Er komt gelukkig nog steeds voldoende mooie muziek uit om de lijst heerlijk actueel mee te kunnen maken

Deze week staat er veel lekkers nieuws in, onder andere van: Alanis Morissette, the Psychedelic Furs, Ronan Keating & Robbie Williams, Thundermother en vele anderen. Gewoon ff abonneren en genieten, elke week weer.