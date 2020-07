Left of the Dial kondigt nieuwe namen aan

Op 16 en 17 oktober vindt de derde editie van Left of the Dial plaats. Onlangs kondigde het Rotterdamse showcase festival aan dit jaar door te gaan, en maakte daarbij meteen de eerste achtien namen bekend. Nu wordt daar een schepje bovenop gedaan met nog eens elf nieuwe namen.

Het festival bereidt dit jaar twee versies voor: een versie volgens de huidige regels op 1,5 meter afstand, in de Maassilo, en voor als de huidge maatregelen versoepeld worden een versie in het centrum van Rotterdam, de oorspronkelijke locatie. De afstandsversie van van het festival is inmiddels helemaal uitverkocht.

De nieuwe namen die nu aangekondigd worden:

Bongloard (NL) • Euroboy (NL) • Goose King 3000 (NL) • Langkamer (UK) • moa moa (UK) • Muck Spreader (UK) • Pink Room (BE) • Talk Show (UK) • The Lounge Society (UK) • TRAWLERS (UK) • Ultraflex (NO/IS)

Eerder aangekondigd:

BDRMM (UK) • DAMEFRISØR (UK) • Deveron (NL) • Eyesore & The Jinx (UK) • Fruit Tones (UK) • Home Counties (UK) • Italia 90 (UK) • Joe & The Shitboys (FO) • John (Times Two) (UK) • Juniore (FR) • The Klittens (NL) • Krush Puppies (UK) • Legss (UK) • Michelle Blades (MX) • Robbie & Mona (UK) • Souki (UK) • UGLY (UK) • VLURE (UK)