The Paceshifters komen naar de Hengeloose Metropool

The Paceshifters zijn nog net geen kind aan huis maar hebben al wel meerdere malen in Metropool gespeeld. Met ontzag kijken we naar de oerkracht die vrijkomt als Paceshifters de instrumenten omhangt. Dit is alternatieve gitaarrock volgens het boekje: rauw, puntig, energiek en vooral overdonderend.

Ook voor Paceshifters viel het festivalseizoen in het water maar ze zaten niet bij de pakken neer en trokken langs een aantal campings voor akoestische uitvoeringen van hun nummers.

Op 27 augustus zit de vakantie erop en worden de versterkers weer afgestoft voor een set van een uur in Metropool Hengelo. De heren worden ook nog even aan de tand gevoeld over zichzelf want al actief sinds 2008 en dan heb je dus wel wat te vertellen.