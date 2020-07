The Hubschrauber komt naar Merleyn

De Nijmeegse band, The Hubschrauber, maakt melancholische, eigenzinnige alternative met invloeden van Sparklehorse, Radiohead, dEUS en The National. Het debuutalbum ‘Kepler-186f’ werd gelanceerd met een Chinese maansonde en letterlijk de ruimte ingeschoten.

De opvolger ‘Protector, Distractor’ reageert op de turbulente tijdsgeest. Persoonlijke thema’s over de liefde worden gekoppeld aan maatschappelijke en politieke observaties. Opener Feed The Parasite zet meteen de toon en balt het unheimische gevoel op sfeervolle wijze samen in muziek en taal. Met elektronische invloeden wordt een experimentele sound niet geschuwd. Met het nieuwe album creëert The Hubschrauber een ongemakkelijke soundtrack van de wereld van vandaag.

The Hubschrauber staat op 19 december in Merleyn in Nijmegen.