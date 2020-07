Kraantje Pappie komt naar Doornroosje

Kraantje Pappie is een van de meest succesvolle rappers die Nederland ooit voortbracht. Zijn driedelige albumreeks ‘Crane’ verschafte naast een groots, eigen en elektronisch geluid een verzameling dikke hits als ‘Waar is Kraan?’, ‘Feesttent’, ‘Pompen’ en ‘De Manier’. Ook het derde album ‘Crane III’ behaalde de gouden status.

Talloze optredens in Nederland en België en grote shows op o.a. Rock Werchter, Pukkelpop, Noorderslag, Lowlands, Pinkpop en Dutch Valley bezorgden hem een onschendbare live-reputatie. Hoewel er weinig zaken in dit leven zeker zijn wijst de geschiedenis ondubbelzinnig uit dat Kraantje Pappie elk feest glansrijk transformeert in een kolkende zee van drank, zweet en extase.

De support wordt deze avond verzorgt door Mick Spek. Mick Spek is een jonge en veelzijdige artiest uit Katwijk aan Zee. Zijn melodieuze, frisse sound is kenmerkend en deze hoor je dan ook volop terug in zijn tracks en liveshows. Denk aan pop in een urban jasje, een tikje ondeugend maar altijd voorzien van een flinke lading muzikaliteit.

Kraantje Pappie komt op 17 oktober naar Doornroosje.