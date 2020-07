Sticks met vrienden naar Doornroosje

Sticky Steez, Stickert, Junte Uiterwijk a.k.a Sticks staat al sinds 1998 aan de top van de Nederlandse hiphop game. Met Opgezwolle, Great Minds, Fakkelbrigade, Dazzled Sticks en zeker een album of 10 op zijn naam kunnen we rustig stellen dat Sticks een levende legende is.

Maar Sticks is nog steeds hartstikke actueel en bracht de afgelopen tijd een lading vette singles uit onder de naam Stickmatic. Stuk voor stuk steengoeie tracks, met ook voor het eerst een zelf geproduceerde beat en featurings van o.a. Zwangere Guy, Hef, Winne en (natuurlijk) ook Rico.

We kennen de heftige shows van Opgezwolle, Rico & Sticks en Great Minds natuurlijk, maar tijdens ‘An evening with Sticks’ pakken we het even anders aan. In een nachtclub setting gaan we dwars door de carrière van de rapper uit Zwolle. Op deze bijzondere avond laat Sticks nieuwe en oude tunes horen. Er zijn speciale gasten, nooit eerder gehoorde anekdotes, spoken word, you name it. Alles nog steeds in Corona-proof setting, dus up close & personal.

Op 25 september staan de mannen samen in Doornroosje.