Bismut komt naar Doornroosje

Na indrukwekkende optredens op Sonic Whip en Sonic Whip Livestream Sessions keert Bismut terug. Maar nu voor een live show met publiek. Vanavond presenteert het Nijmeegse Bismut met trots hun nieuwe dubbel album ‘Retrocausality’. Hun 2e langspeler die wederom wordt uitgebracht op het eveneens Nijmeegse Lay Bare Recordings.

De drie heren hebben niet stil gezeten na hun debuut album, ‘Schwerpunkt’. Menig podium en festival werd de afgelopen jaren plat gespeeld. Hun instrumentale mix psychedelische rock, hardrock, stoner en metal staat dan ook als een huis. Zo speelde Bismut o.a. op Into The Void, Stonerfall, Desertfest Antwerpen, Yellowstock, Psychedelic Network Festival. Daarnaast ook vele clubshows in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Het tweede album dat vandaag gepresenteerd wordt, is een machtige dikke dubbelaar. Eind februari, net voor de Corona break live opgenomen in Studio 888 en in april gemixt en gemasterd door Pieter Kloos. Het resultaat staat als een huis. In zes nummers wordt de luisteraar meegenomen op een spannende, sfeervolle reis waarbij tijd en ruimte er niet meer toe doen en je meegevoerd wordt in de dynamische flow van de drie rasmuzikanten.

Op 26 september komt Bismut naar Doornroosje.