Exit Festival komt met eerste namen voor 2021

Hoewel Exit al vele uitdagingen heeft overwonnen sinds het begin van het festival 20 jaar geleden, blijkt de huidige pandemie toch de zwaarste van allemaal te zijn. Het verplaatsen van Exit 2.0 naar 2021 werd onvermijdelijk. Maar de organisatie heeft opnieuw de schouders eronder gezet en maakt gelijk een sterk staaltje namen voor de editie van volgend jaar bekend. Onder meer David Guetta, DJ Snake, Tyga, Eric Prydz, Four Tet, Boris Brejcha, Sepultura en Metronomy staan op het affiche.

Het festival vindt volgend jaar plaats van 8-11 juli. Het statige Petrovaradin fort aan de Donau in Servië verwelkomt dan weer duizenden mensen uit meer dan 100 verschillende landen. Aangekondigd als eerste headliners zijn dance-dj’s David Guetta en DJ Snake en rapper Tyga. Niemand minder dan Eric Prydz en Four Tet verzorgen samen een iconische b2b closing set in de Dance Arena op de laatste dag van het festival.

Ook de krachtige metalband Sepultura mag niet ontbreken op het 20-jarig jubileum van Exit. Dax J en Kobosil komen met een b2b technoset. Verder is de komst bevestigd van onder meer trance-dj Boris Brejcha, indieband Metronomy, punk icon Marky Ramone, de Zweedse rocksensatie Thundermother en urban dj Denis Sulta. Vanuit de Balkan zijn bovendien Laibach, Marko Nastić, Goblini, Massimo, Coeus, Kristijan Molnar b2b After Affair, Lag, Layzie, Runy en Space Motion aangekondigd.

De ticketverkoop voor 2021 begint aanstaande vrijdag 31 juli. Alle gekochte tickets voor Exit Festival 2020 (zowel voor de editie in juli als de verplaatste editie in augustus) blijven automatisch geldig voor Exit Festival 2021. Bovendien belooft de organisatie diverse extra’s en voordelen voor iedereen die zijn of haar ticket behoudt. Voor wie er niet bij kan of wil zijn in 2021, is er de mogelijkheid om 1-15 augustus 2020 een terugbetaling aan te vragen.