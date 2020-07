Vonte 7 komt met nieuwe single ‘Bestest’

Vonte 7 is het alterego van de uit hicago afkomstige rapper DeMitrius Phillips. In Bolingbrook,Chicago, in een agglomeratie van zo’n 9 miljoen inwoners, is het niet gemakkelijk om met je kop boven het muzikale maaiveld uit te komen. Toch doet Vonte 7 een poging.

De jonge muzikant produceert zijn hiphop en R&B-tracks om ze uit te brengen via Se7en Records. Zijn single ‘Bestest’ is nu uit en laat goed horen waar de jonge rapper toe in staat is. Samen met de bevriende rapper Da Real Charles gaat Vonte 7 los op de beat.