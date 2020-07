Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer een concertregistratie van Red Hot Chili Peppers.

Red Hot Chili Peppers gaf op 23 maart 2018 een optreden tijdens het Lollapalooza festival dat gehouden werd in het Autódromo de Interlagos, São Paulo, Brazil. Buiten de Red Hot Chili Peppers sonden er een flink aantal andere acts op het affiche waaronder Pearl Jam, The Killers, Imagine Dragons, Lana Del Rey, LCD Soundsystem en Liam Gallagher. Anthony Kiedis en zijn mannen speelden een set van een kleine 20 tracks, ‘Can’t Stop’, ‘Otherside’, ‘Californication’, ‘Under the Bridge’, ‘By the Way’ en ‘Give It Away’ kwamen voorbij.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Red Hot Chili Peppers live @ Lollapalooza, Brazil (2018).