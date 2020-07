Matulla eert Amsterdam met ‘Silence In Amsterdam’

Sommige nummers hebben een enorme hoeveelheid diepte. Een presentatie die anthemisch is, zoals literatuur. Een verhaal met veel hoofdstukken of een hoofdstuk van één groot verhaal. De huidige waarmee de wereld wordt geconfronteerd met de huidige Coronavirus / COVID19-pandemie is er een die niet alleen krachtig is, maar ook al te reëel. En dat is waar Matulla’s ‘Silence In Amsterdam’ binnenkomt, hoe het ons heeft beïnvloed, en het besef van de impact die het virus heeft op duizenden mensen wereldwijd.

De setting voor dit Rock anthem, samengesteld uit het hart en de geest van de Duitse indie-artiest / auteur Matulla, geprezen voor zijn werk aan ‘Lost On The Way’, bevat het Britse Carrie Scrimgeour, een hooggeplaatste zangeres met een charismatische uitstraling en een talent voor haar aandacht voor detail en precisie in krachtige vocale melodieën en onverzadigbare uitvoeringsvaardigheden zowel op het podium als in de studio. 2020 was een jaar van uitdagingen, beproevingen en beproevingen. Maar met name het Coronavirus / COVID19 heeft de hele wereld in grote aantallen overspoeld, wat reisverboden, quarantaines, verlies van banen, ziekte en, het ergste van alles, de dood heeft veroorzaakt. Dit revolutionaire nummer schijnt niet alleen een helder licht op het bewustzijn van de pandemie, maar ook op de vele niveaus van hoe het onze wereld in het algemeen heeft beïnvloed door de melodie van een krachtig nummer.

Carrie – Silence In Amsterdam by Matulla

Alleen opgenomen, geschreven, geproduceerd en uitgevoerd door Matulla met Carrie die de vocale taken vervult, dit nummer grijpt je vanaf het moment dat het begint. Dit nummer vertelt een krachtig verhaal in realtime; ‘Silence In Amsterdam’ een luide boodschap voor de massa maken over een verhaal dat maar al te echt is. In een tijd van urgentie, onzekerheid en donkere uren en dagen, zijn het zulke krachtige liedjes die ons echt aan het denken zetten over ons eigen leven en de anderen om ons heen. Deze track legt echt de focus op de slachtoffers van de pandemie en bewustmakingsfactor, waardoor de luisteraar een perspectief krijgt dat niet alleen bij hen resoneert, maar ook hen ertoe aanzet om na te denken, en ons eraan herinnert dat we ons leven nooit als vanzelfsprekend moeten beschouwen, en dat het verhaal dat je hoort er een is waar je deel van uitmaakt. Dit nummer is opgedragen aan iedereen die direct of indirect wordt beïnvloed door COVID19.