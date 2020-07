28 juli, de verjaardag van Richard Wright

Richard Wright is op 28 juli 1943 geboren in Noord-West Londen. De pianist, keyboardspeler en songwriter is het meest bekend vanwege zijn werk met Pink Floyd. Wrights spel droeg bij tot de unieke sound van Pink Floyd. Hij zong ook op de achtergrond en soms leadvocals op podium en in de studio met Pink Floyd en hoewel hij geen productief songwriter was, zoals zijn bandleden Roger Waters en David Gilmour, heeft hij belangrijke stukken van de muziek gecomponeerd voor de albums zoals ‘Meddle’, ‘The Dark Side of the Moon’ en ‘Wish You Were Here’ en ook voor Pink Floyd’s laatste studioalbum ‘The Division Bell’.

Richard Wright was sinds 1996 getrouwd met Millie, zijn derde echtgenote. Daarvoor was hij gehuwd met Juliette Gale en Franka. Hij overleed op 15 september 2008 aan de gevolgen van kanker, hij was toen 65 jaar oud.