See Your Shadow Songwriting terug naar de oorsprong op ‘My Worth’

See Your Shadow Songwriting is een muzikaal project uit Phoenix, Arizona, met aan het hoofd van de tafel Michael Coleman, ook bekend als The Metropolitan Cowboy. Een uniek project dat het een samenwerkend netwerk is van getalenteerde vocalisten en muzikanten die de nummers maken die het creëert ster.

Michael Coleman, de artistiek leider van See Your Shadow Songwriting, schrijft en produceert alle

nummers. De band dankt zijn naam aan de verjaardag van Michael Coleman, 2 februari, ofwel Groundhog Day. Op Groundhog Day komt de bosmarmot (Groundhog) uit zijn winterslaap om een de schaduw op de grond te bepalen of de winter inmiddels voorbij zou zijn; See Your Shadow.

De teksten van Coleman hebben er voor gezorgd dat hij als de enige professionele songwriter ooit genomineerd is als staatsdichter van de staat Ohio. Na een carrière in de dance- en clubmuziek, en het schrijven van muziek voor film en televisie, keert See Your Shadow Songwriting weer terug naar de eerste muzikale liefde: country en western.

Met een nieuwe stal van zangers en muzikanten heeft See Your Shadow Songwriting een nieuwe geluid ontwikkelt dat klinkt als de levendige verhalen en emoties van de oorspronkelijke country-muziek. Zo ook in het instrumentale ‘My Worth’.