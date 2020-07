Richard Lynch nieuwste country-topper?

In de Verenigde Staten is country muziek nog steeds een van de meest gedraaide muzieksoorten. Richard Lynch is een in Waynesville, Ohio gevestigde countrymuziekartiest, die een lange lijst met countryhits en hitlijsten in de wereld van traditionele countrymuziek heeft verdiend.

Richard is de oprichter van de Love Tattoo Foundation voor veteranen en is opgenomen in de Ohio Country Music Hall of Fame en The Independent Country Music Hall of Fame. Niet voor niets, want Lynch wordt veelvuldig gedraaid op WSM Radio Nashville, RFD TV, Fox TV en talloze andere radio- en tvstations.

Zijn single’A Better Place’ stond maar liefst 32 weken in de Roots Music Report True Country chart. Het leverde hem nog meer faam op en een duet met Grammy Award-winnaar Rhonda Vincent. Richard’s nieuwe album, ‘Think I’ll Carry It On’ is uitgekomen op 25 mei, en bevat duetten met Ronnie McDowell en Leona Williams en bevat 5 top 40 country singles, waaronder de laatste single ‘Cathead Biscuits’. Het zou wel eens de doorbraak buiten de States kunnen worden voor Lynch.