Savannah brengt nieuwste single ‘We Are Us’

Savannah Nider is geboren en getogen in Pawnee City, Nebraska, het zelfde pitoreske stadje als Larry The Cable Guy. Een klein stadje in de zuidoostelijke hoek van de staat met ongeveer 900 mensen. Een stadje dat vernoemd werd naar de oorspronkelijke stam Native Americans. Savannah groeide op met familie, sport en natuurlijk … muziek.

Op jonge leeftijd al, trok ze de aandacht van enkele grote namen in de muziekinductrie. Als 15-jarige kreeg Savannah de gelegenheid om werken samen met Geno LeSage, Steve Cox en Kenny Royster, die betrokken waren bij de carrières van met Grammy bekroonde artiesten, waaronder Collin Raye en vele anderen. Savannah verloor kort daarna haar grootste fan, oma Linda, aan alvleesklierkanker. Ze beloofde haar grootmoeder dat muziek zou niet zomaar een droom zijn, maar prioriteit.

Ze verhuisde naar Nashville en begon op zoek te gaan naar mensen die haar zouden kunnen helpen met haar carrière. Ze begon samenwerkingen met Joie Scott, een bekende songwriter in Nashville, en met Bryan Cole, een getalenteerde producer uit Pittsburgh, die geïnteresseerd was in het unieke verhaal en de krachtige stem van Savannah. Ze

nam haar nieuwste EP ‘We Are Us’ op, geproduceerd door Cole en Grammy Award-winnaar Steve Marcantonio, in november 2019.

Van die EP komt nu haar laatste single, titeltrack ‘We Are Us’: