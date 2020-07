Lady Gaga-support Kirsten Karma gaat wereld over met ‘Dear John’

De muziekcarrière van Kristen Karma is al tot bloei gekomen in de pop / dance-scene in haar geboortestad Vancouver. Nu is ze inmiddels woonachtig in Toronto, en is Kristen Karma geen onbekende meer in de steeds groeiende muziekindustrie. Karma heeft wordt begeleidt door Judith Rabinovitch, die ook heeft gewerkt met onder anderen Avril Lavigne en Sarah McLachlan.

In 2013 stond Kristen Karma als after-show tijdens Lady Gaga’s ‘Born This Way Ball’ en opende ze voor Lady Gaga’s voorprogramma Lady Starlight. Met lovende kritieken op haar optreden ging ze vervolgens met Lil’Jon aan de slag met haar single ‘Sirens’. In 2017 trad ze op als support act bij Grammy Award-winnaar Akon en trad ze wederom op bij Lady Gaga’s ‘Joanne World Tour’ in Canada.

Haar huidige single ‘Dear John’ droeg ze op ter nagedachtenis aan haar vader, en dat allemaal met een neonroze microfoon in de hand. Het nummer is opgenomen in samenwerking met Marian Hanna, en bevat een rap van Mr ATP.