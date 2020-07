Gitaarliefhebber Gary Burk III komt met nieuwe single ‘Like That’

De muzikale reis van Gary Burk III, afkomstig uit West-Pennsylvania, begon op 9-jarige leeftijd, terwijl hij samen met zijn vader naar hun familiekamp reed. Er was een oud countrynummer op de radio dat Gary op een manier raakte waardoor zijn leven voor altijd zou veranderen. Geïnspireerd door zijn grootste invloeden, Alabama, Jason Aldean en Luke Bryan, leidt Gary nu zijn driedelige band met zijn bandieten, optredend op evenementen in de hele regio. Nu is zijn laatste single ‘Like That’ uit.

De eerste single van Gary Burk III op MTS Records, ‘Friday Night’, bereikte de top 20 iTunes-hitlijsten, terwijl de opvolger ‘You Got Me’ die prestatie herhaalde. Gary bracht zijn eerste album, ‘Show ’em What You Got’ uit op 17 april 2020, met 7 nummers waaronder de eerder genoemde hits, plus zijn gloednieuwe single ‘Like That’.

De single is geproduceerd door Eric Gunderson van Love & Theft. Het nummer staat inmiddels al op nummer 2 in de iTunes-hitlijst in Zuid-Afrika, en ook in de rest van de wereld gaat het nummer de goede kant op. Welke gitaar je op zijn nummers hoort is altijd de vraag, want Gary bezit een uitgebreide collectie gitaren, waaronder een Custom Built Signature J&B Customs Tele-Style en een zeldzame Gibson Les Paul Robot Series.

Zijn laatste single ‘Like That’ is de opmaat voor meer succes voor zijn album ‘Show ’em What You Got’.