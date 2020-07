Yellow Claw doet enige show deze zomer voor ‘Arena Now’

Een gepassioneerde groep muziekprofessionals uit Duitsland, waaronder de organisatie achter de legendarische club Bootshaus, zet een unieke prestatie neer door wekelijks het live concept Arena Now binnen een paar minuten uit te verkopen. ‘Arena Now’ is het enige toegestane coronaproof event in Duitsland. Het internationaal bekende DJ Duo Yellow Claw staat zaterdag 25 juli on stage voor een zaal van 2000 bezoekers.

Vanwege de corona pandemie blijven clubs gesloten en zijn grote festivals tot nader order verboden, ook in Duitsland. De organisaties van Bootshaus – benoemd tot #1 club van Duitsland en wereldwijd op #6 – en de Lanxess Arena – de grootste arena in Keulen – hebben de handen ineen geslagen en organiseren nu wekelijks ‘Arena Now’. Wereldberoemde DJ’s als Felix Jaehn, Don Diablo en W&W stonden de afgelopen weken al on stage voor een uitverkochte arena, waar alle corona maatregelen netjes worden nageleefd. Zo zitten alle bezoekers op minimaal 1,5 meter van elkaar en wordt er gewerkt met vaste looproutes. De animo voor de shows is indrukwekkend: alle shows zijn tot nu toe binnen een paar minuten uitverkocht.

Voor Yellow Claw is dit de enige show deze zomer. Alle optredens die het Nederlandse DJ duo, bekend van de wereldhits ‘In My Room’, ‘DJ Turn It Up’ en ‘Till It Hurts’, gepland had staan werden wegens de corona maatregelen gecanceld.

“Deze zaterdag kunnen we eindelijk weer doen waar we zo van houden. We kunnen niet wachten om weer te feesten samen met onze fans van over de hele wereld. Let’s go!” – Yellow Claw

Er worden wekelijks nieuwe namen aan de line-up van Arena Now toegevoegd. Bevestigd voor de komende weken zijn in ieder geval nu de bekende DJ’s Sefa (24-07), Brennan Heart (1-08) en Jan Blomqvist (30-8). Meer namen volgen.