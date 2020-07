Pearl Jam afsluiter 51e editie Pinkpop

Pearl Jam komt in 2021 naar Landgraaf! Op zondag 20 juni keert de fenomenale band uit Seattle terug naar het Pinkpop-podium om de 51e editie van een knallende afsluiter te voorzien. Daarmee voegt de band zich op het affiche onder andere bij Red Hot Chili Peppers en Twenty One Pilots, evenals een aantal toffe Nederlandse acts: Kensington, Danny Vera, Frenna Deluxe, The Kik met orkest, Joost, Ares, Nona, Ten Times A Million en Nu of Nooit winnaar Elle Hollis. Guns N’ Roses komt helaas niet meer naar de 51e editie van Pinkpop.

Het is de vierde keer dat Eddie Vedder en de zijnen op Pinkpop een rockfeest komen bouwen zonder weerga. Het eerste Pearl Jam optreden in Landgraaf, in de regen in 1992, was van een ongekende intensiteit. De publieksduik van Eddie bezorgde de groep eeuwige Pinkpoproem. De grunge had Nederland vanaf dat moment een paar jaar stevig in zijn greep. Pearl Jam groeide op onder het vergrootglas van fans en critici en wist zich tot veler verrassing te ontwikkelen tot een waardevolle, standvastige en eigengereide rockband. Oneindig veel ouder en wijzer leken Eddie en zijn kompanen toen ze in 2000 het Pinkpoppodium opstapten. Zonovergoten ditmaal, zette de groep uit Seattle een strakke, uiterst professionele set neer.

Zes studioalbums hadden ze inmiddels op hun naam, en het Pinkpop-optreden werd vereeuwigd als nummer 13 van de eerste 72 Official Bootlegs. Het zou vervolgens niet acht maar achttien jaar duren voor Pearl Jam opnieuw naar Pinkpop trok. Op vrijdag 15 juni 2018 bezorgde de band 70.000 man publiek de mooiste zonsondergang denkbaar. De Volkskrant schreef over Eddie’s “ongeveinsde bezieling” – en die zal er in 2021 niet minder om zijn! Van de klassiekers van debuut Ten tot de songs van het eind maart 2020 verschenen Gigaton, je krijgt ze allemaal te horen als Pearl Jam op Pinkpopzondag de headliner is. Wie Eddie, Stone, Mike, Jeff en Matt maar een beetje kent, weet dat ze er alles aan doen om het festivalweekend vol vuur af te sluiten!

Bevestigd tot nu toe voor Pinkpop 2021:

Vrijdag 18 juni: Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, Kensington, Frenna Deluxe, Ten Times A Million, Elle Hollis

Zaterdag 19 juni: Deftones, Danny Vera, Joost, Nona

Zondag 20 juni: Pearl Jam, The Kik met orkest, Ares