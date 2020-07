Kylie Minogue kondigt nieuw album aan: ‘DISCO’

De nieuwe single ‘Say Something’ is het eerste nummer dat wordt uitgebracht van wat het 15e studioalbum van Kylie gaat worden. Geproduceerd door Biff Stannard, die al lang met haar samenwerkt, bevat het disco-getinte nummer ‘Say Something’ en bijzonder aangrijpende songteksten voor de wereld van 2020: “We zijn duizend mijlen van elkaar verwijderd op duizend manieren … Liefde is liefde, het houdt nooit op, kunnen we allemaal weer één zijn?”

‘DISCO’ is het eerste nieuwe album sinds haar album ‘Golden’ uit 2018, dat nummer 1 bereikte in zowel het VK als Australië. Samen hebben de singles van Kylie meer dan 300 weken in de Official UK Singles Chart Top 40 doorgebracht en heeft ze wereldwijd meer dan 80 miljoen albums verkocht. Kylie heeft meerdere prijzen en onderscheidingen op haar naam staan, waaronder 3 BRIT Awards, 2 MTV Music Awards en een Grammy. Haar optreden in Glastonbury in 2019 was het meest bekeken tv-moment in de geschiedenis van het festival.

De visuele concepten voor ‘DISCO’ zijn gemaakt door Kylie met creatief directeur Kate Moross en videoregisseur Sophie Muller. Luister hieronder naar de gloednieuwe single ‘Say Something’. Verdere details over ‘DISCO’ worden binnenkort bekendgemaakt. Het nieuwe album ‘DISCO’ van Kylie Minogue is verkrijgbaar vanaf 6 november.