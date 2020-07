Nederlandse zangeres Jules brengt ‘Reasons’ uit

De Nederlandse zangeres Jules brengt na haar nummers ‘Shoes Don’t Fit’ en ‘Wildfire’ nu de vrolijke single ‘Reasons’ uit. De single gaat over de ups en downs in een relatie en hoe de liefde uiteindelijk alles overwint, ook al heb je nog zoveel redenen om iemand te verlaten.

Als een rode draad loopt muziek door het leven van Julia van der Kleij. Van kleins af aan zingt ze, speelt ze piano en cello, schrijft ze haar eigen muziek en speelt ze in het Kennemer Jeugd Orkest. Als 18-jarige komt Julia in Amsterdam wonen. Ze wordt lid van een studentenvereniging, waar ze in de huisband zingt en speelt. Dankzij deze band komt ze in de studio van Jochem Fluitsma terecht om zelfgeschreven nummers op te nemen. In een rap tempo ontwikkelt ze zich als artiest en maakt ze een grote groei door.

De muziekstijl van Jules (pop met een soul-randje), komt voort uit genres en artiesten die haar inspireren. Zelf luistert ze graag naar oude soul, gospel, jazz en blues. Door dit te combineren met moderne popmuziek, weet ze haar signature sound te vinden.