Michael White brengt Rock n Roll in nieuw jasje

Achter de naam Michael White in de muziek kunnen tientallen mensen zitten. Velen in de USA, UK en Australië heten zo, zoals Jan Jansen hier een heel gebruikelijke naam is. Bij Michael White kan je muziek verwachten in dance, jazz, Blues, hardrock of, zoals in dit geval: Rock ‘n Roll.

Michael White is een Amerikaanse zanger, die al meer dan 30 jaar opneemt en optreed. Al in 1987 kwam zijn album ‘Michael White’ uit, en sindsdien zijn er al meerdere albums verschenen van de artiest. Nu, van zijn laatste album ‘Rock’n’roll Demos’ gaat White helemaal de Rock ‘n Roll kant op. ‘Charlene’ is de single die de gitarist/zanger nu als single uit heeft. Rock ‘n Roll om meer van te horen? Luister en beslis zelf maar!