Pearl Jam sluit 51e Pinkpop-editie af

Pearl Jam komt in 2021 naar de 51e editie van Pinkpop. Op zondag 20 juni sluit de band het festival af. Eerder werd al de komst van zowel Red Hot Chili Peppers als Twenty One Pilots naar Landgraaf bevestigd. Het is voor Pearl Jam de vierde keer dat de groep optreedt tijdens Pinkpop.

Ook Kensington, Danny Vera, Frenna Deluxe, The Kik (met orkest), Joost, Ares, Nona, Ten Times A Million en Nu of Nooit-winnaar Elle Hollis zullen optreden tijdens Pinkpop 2021. Guns N’ Roses komt niet naar de 51e editie van Pinkpop.

Reeds gekochte tickets voor Pinkpop 2020 blijven geldig voor Pinkpop in 2021. De kaartverkoop voor de 51e editie van Pinkpop wordt hervat op vrijdag 18 september om 10.00 uur. Wie een voucher heeft aangevraagd, krijgt voorrang en kan om maandag 14 september 10.00 uur tot vrijdag 18 september 10.00 uur zijn of haar vouchers verzilveren.

Sinds 1990 staat Pinkpop in het Groot Guiness Book Of Records als het oudste onafgebroken georganiseerde popfestival. De eerste editie vond plaats op 18 mei 1970 in Geleen. Na zeventien edities op die locatie, verplaatste het festival zich eenmalig naar Baarlo, waarna het vanaf 1988 definitief neerstreek op evenemententerrein Megaland in Landgraaf. In 2019 vierde Pinkpop aldaar haar 50e verjaardag. De 51e editie van Pinkpop vindt plaats op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 juni 2021.

Bevestigd tot nu toe:

Vrijdag 18 juni: Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, Kensington, Frenna Deluxe, Ten Times A Million, Elle Hollis

Zaterdag 19 juni: Danny Vera, Joost, Nona

Zondag 20 juni: Pearl Jam, The Kik met orkest, Ares