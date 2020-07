Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer een concertregistratie van Queen + Paul Rodgers.

In 2005 ging Queen, voor het eerst sinds het overlijden van Freddie Mercury en het vertrek van bassist John Deacon, weer op wereldtournee. Over Queen’s tijd met Freddie Mercury, daar valt weinig meer over te vertellen, ze hadden een enorm aantal hits waaronder ‘We Will Rock You’, ‘Radio Ga Ga’, ‘A Kind Of Magic’, ‘I Want It All’, ‘We Are The Champions’, ‘The Show Must Go On’ en nog veel meer. Gedurende de bijna 2,5 uur durende show in Japan waren deze hits te horen. Queen + Paul Rodgers live @ Saitama Super Arena kwam in april 2006 uit op DVD.

Kijk, luister en geniet van Full Concert: Queen + Paul Rodgers live @ Saitama Super Arena, Japan (2005).