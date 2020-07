De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 24 juli 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze online corona concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor Spotify van vrijdag 24juli 2020.

We kunnen jullie nu al zeggen dat het werk dat door de muziekredactie is verzet voor de komende week voor velen van jullie van heel groot belang gaat zijn. BAM, in een week duizend nieuwe corona patiënten erbij. Kan je donder opzeggen dat we weer straight naar een nieuwe lockdown gaan. Overal een mondkapje op. Fijn dat je met je dure wireless headset je oren kan bedekken om naar de lijst te luisteren. Onze Perry de Platenman, die de lijst samenstelt uiteindelijk zal daar geen last van hebben, die is al zeven jaar niet meer voor langer dan 20 minuten van zijn zolderkamer af geweest. Die red zich wel. De eersten zullen de laatsten zijn of zoiets. Told you so. Langzaamaan ontwikkelt de muziek zich tot een soort baken van geestelijke gezondheid in een maatschappij die steeds verder van de mensen afstaat. Corona. Illegale federale agenten die de vredelievende hippies van Portland in ongemarkeerde busjes gooien en gewoon meenemen, de wereld is totaal veranderd in een half jaar. Je hebt dan wat nodig om naar uit te kijken waardoor je weet dat niet alles verrot is tot in de kern. Muziek kan ons erbij houden en banden smeden die geen Trump of corona kapot kan maken. Voilà, het belang van de Maxazine Spotify Playlist. Al is het maar een druppel op een gloeiende plaat. Hij is er, en steeds meer mensen vol;ge hem en luisteren hem. Dank daarvoor.

Deze week hebben we een enorm lekkere lijst gesmeed van het beste, origineelste, muzikaalste materiaal wat er is uitgekomen, Vaak herkenbaar, maar ook lekkere verrassingen die wenkbrauwen doen fronsen , en de dansmoves uit zullen lokken. Gewoon weer lekker op naar augustus. In de lijst nieuw werk van onder andere Keith Urban, Jamie Cullum een gouwe ouwe van Jamiroquai, van eigen bodem The New Cool Collective samen met de overleden Tony Allen en heerlijke progmetal van Pain of Salvation. Gewoon zoals jullie van ons gewend zijn: ‘Voor elk wat wils.’.