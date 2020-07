24 juli, de verjaardag van Mick Karn

Op 24 juli 1958 werd in Nicosia een van de weinige op Cyprus geboren bekende muzikanten geboren. Mick Karn werd als Andonis Michaelides geboren en is vooral bekend als basgitarist van de jaren tachtig popgroep Japan. Hij verhuisde in 1961 met zijn ouders, broer en zus naar Londen en leerde in 1965 mondharmonica spelen, om in 1969 over te stappen op viool en fagot. Hij werd al snel in het London School Symphony Orchestra (LSSO) gekozen, maar na zijn eerste concert al werd zijn fagot gestolen. Hij stapte daarop over op de basgitaar en in 1974 richtte hij samen met de gebroeders David en Steve Batt de band Japan op.

Michaelides wilde net zoals op een viool de noten van de basgitaar kunnen buigen en haalde de frets uit zijn basgitaar, en ontwikkelde een unieke basstijl. Hij haalde zijn oude schoolvriend Richard Barbieri bij de band en Japan kreeg een platencontract. Als artiestennaam nam hij de naam Mick Karn aan, David Batt werd David Sylvian, en diens jongere broer noemde zich Steve Jansen.

Mick Karn bracht als eerste Japan-lid, in 1982, een soloalbum uit: ‘Titles’, om na het uiteenvallen van de band samen te gaan werken met New Wave-muzikanten als Gary Numan, Zappa-drummer Terry Bozzio, Kate Bush, Joan Armatrading en Peter Murphy (Bauhaus). Ook richtte hij in de jaren negentig het label ‘Medium’ op, samen met oud-bandleden Steve Jansen en Richard Barbieri. Hij verhuisde in 2004 terug naar Cyprus, maar keerde in 2010 terug naar Londen. Op dat moment was Karn al ongeneselijk ziek: de ziekte kanker was in een vergevorderd stadium bij hem aanwezig en op 4 januari 2011 overleed hij hieraan op 52-jarige leeftijd.

De grootste hit van Mick Karn was met Japan: ‘Nightporter’.