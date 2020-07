(New) Metropole Standards feat. Ack van Rooyen in TivoliVredenburg

Het wereldberoemde Metropole Orkest wordt dit jaar 75 jaar. Hoog tijd om terug te blikken op de rijke jazz-schatkist van het jarige orkest. Vanavond wordt een gouden greep uit deze schatkist gepresenteerd, met o.a. Boy Edgar Prijs 2020-winnaar Ack van Rooyen, Leo Janssen, Marc Scholten, Peter Tiehuis, Robinson Khoury en Rik Mol.

De legendarische bugelspeler en trompettist Ack van Rooyen deelde het podium met de grootsten der aarde, onder wie Miles Davis, Lee Konitz, Dizzy Gillespie en Steve Gadd. Geen wonder dat de Buma Boy Edgar Prijs, de belangrijkste prijs in Nederland op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek, dit jaar is toegekend aan van Rooyen. “Als solist en docent drukt Van Rooyen een stempel op zeventig jaar jazzgeschiedenis in binnen- en buitenland,” aldus de jury. Met het Metropole Orkest speelt Ack oa. de muziek van Jerry van Rooyen. De in 2009 overleden arrangeur en componist (en broer van Ack) werkte veelvuldig met het orkest samen.

(New) Metropole Standards feat. Ack van Rooyen staan op 19 september in TivoliVredenburg in Utrecht.