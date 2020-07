Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer een concertregistratie van Joe Cocker.

John Robert Cocker begon zijn carrière in de jaren ’60 en stond bekend om zijn rauwe stem, zijn nogal spastische manier van bewegen tijdens optredens en zijn covers van populaire songs, in het bijzonder die van de Beatles. In Nederland had de zanger hits met onder andere ‘With a Little Help From My Friends’, ‘Delta Lady’, ‘She Came in Through the Bathroom Window’, ‘Feeling Alright’, en ‘Unchain My Heart’. Cocker’s cover van de Beatles’ ‘With a Little Help from My Friends’ behaalde in Nederland de eerste plaats in de Top 40.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Joe Cocker live @ Loreley Amphitheatre, Germany (1983).