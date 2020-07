Grunting Pigs – Having A Party

De Hongaarse mondharmonicaspeler Mátyás Pribojszki is door zijn vele optredens alhier geen onbekende meer in Nederland. In zijn muzikale carrière is hij bekend onder zowel zijn eigen naam als onder Jumping Matt. Met gitarist Ferenc Szász, die ook al deel uit maakte van de Mátyás Pribojski Band vormt hij eveneens het duo de Grunting Pigs. Hun eerste cd ‘Grunt Away’ verscheen in 2016 en werd overal goed ontvangen. Onlangs verscheen van het duo hun tweede album, getiteld ‘Having A Party’.

Negen van de twaalf nummers zijn covers van klassiekers en de overige drie zijn eigen composities. Op een drietal nummers worden de heren bijgestaan door een aantal muzikale vrienden. Voor de rest doen zij het helemaal zelf. Omdat de gecoverde nummers van zeer diverse afkomst zijn is de cd ook zeer gevarieerd geworden. We horen bijvoorbeeld de r&b van Smiley Lewis, de soul van Sam Cooke, de countryblues van Mance Lipscomb en Arthur Crudup en cityblues van Jimmy Reed. En dit afgewisseld met de Europese blues van Ripoff Raskolnikov en de heren Pribojszki en Szász zelf.

Nummers die naar mijn mening een speciale vermelding verdienen zijn de countryblues ‘Sugar Babe’ (M. Lipscomb), het vlotte ‘I Don’t Go For That’ (J. Reed), de zeer fraaie eigen compositie ‘Dog Without A Bone’ en de beste van de cd: ‘It’s Not Easy’ (R. Raskolnikov). De titel dekt de lading, want deze cd is zonder meer een feestje. (8/10) (eigen beheer)