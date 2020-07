23 juli, de verjaardag van Slash

Saul Hudson, beter bekend onder zijn artiestennaam Slash, viert vandaag zijn verjaardag. Hij is een Brits-Amerikaans muzikant en de leadgitarist van de Amerikaanse rockband Guns N’ Roses. Hij speelde in Guns N’ Roses van 1985 tot 1996 en had een aantal enorme hits met hun waaronder ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Paradise City’, ‘Patience’, ‘You could be mine’, en het epische nummer ‘November Rain’.

Na Guns N’ Roses richtte hij de band Slash’s Snakepit op en samen met de oud Guns N’ Roses-bandleden Duff McKagan en Matt Sorum vormde hij Velvet Revolver. In 2010 bracht hij zijn eerst solo album uit getiteld ‘Slash’, twee jaar later gevolgd door ‘Apocalyptic Love’. In 2019 bracht hij tot nu toe zijn laatste solo album uit getiteld ‘Living The Dream Tour’.