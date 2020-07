Zomer op het Fort op 30 augustus in Nieuwegein

Op zondag 30 augustus staat het tweehonderd jaar oude Fort Jutphaas in Nieuwegein in het teken van Zomer op het Fort, een compleet openluchtfestival met muziekoptredens en theatervoorstellingen. Het evenement is zo ingericht dat het volledig voldoet aan de veiligheidsnormen in verband met corona. Achttien groepen van ongeveer dertig bezoekers beleven een volledig verzorgde culturele reis van drie uur over het historische terrein. Elke groep bezoekt vier van maar liefst acht ‘speelplekken’ om een intiem optreden van een half uur bij te wonen. De podia liggen midden in de natuur, verspreid over het eiland.

Gedurende de dag zijn er 72 halfuur-optredens van ongeveer 20 verschillende acts. Muziek en theater wisselen elkaar af. Naast landelijk bekende namen als Blue Grass Boogiemen, Judy Blank, Pieter Jouke, Marcel de Groot en Anne Soldaat staat er ook regionaal talent op de verschillende podia. Welke voorstellingen de bezoekers te zien krijgen is een verrassing en hangt af van de vooraf vastgestelde route die de groep af gaat leggen.

“Dit is geen doekje voor het bloeden maar een volwaardig festival,” vertelt bedenker Martin Koot. “We buigen de coronamaatregelen om tot een unieke, veilige en vooral plezierige belevenis voor de bezoekers. Ze kunnen zich drie uur lang onderdompelen in een compleet andere wereld.”

De kaartverkoop is inmiddels begonnen. In verband met corona zijn die uitsluitend in de online voorverkoop te verkrijgen. Houders van de Nieuwegein Stadspas betalen een sterk gereduceerd tarief. Ook zoekt de organisatie vrijwilligers, die die dag een handje willen helpen. Kaaen en meer informatie zijn te vinden op ophetfort.nl.