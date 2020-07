The Visual speelt thuisconcert in de Melkweg

De Amsterdamse indieformatie The Visual laat de tijd even stilstaan. Van melancholie tot bombarie neemt ze je mee in een dystopische zwart-wit arthouse film. The Visual bezingt de liefde op de mooiste manier. Betoverend en haast bezwerend. De stem van Anna van Rij en de sferische soundscapes van Timon Persoon bezorgen je rillingen over de rug, en nemen je mee naar hogere sferen. Woensdag 26 augustus check je ze in de Max als een van de Melkweg zomersessies!

Dit programma maakt deel uit van Melkweg Zomersessies. Na drie maanden radiostilte door you-know-what, presenteren we nu de Melkweg Zomersessies! Kom eindelijk weer genieten van de interessantste nieuwkomers en tofste Nederlandse acts – in de intiemste setting die je je kan bedenken.

The Visual komt op 26 augustus naar de Melkweg.