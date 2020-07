Jon and Roy komen naar de Melkweg

Het Canadese duo Jon and Roy komt uit Victoria op het prachtige Vancouver Island en maakt sinds 2005 über-relaxte akoestische folkrock, met een vleugje reggae.

Ze tourden aan de andere kant van de oceaan al met acts als Xavier Rudd, The Cat Empire, Trevor Hall en hun goeie vrienden Current Swell, en na deze uitbreiding met een bassist en trompettist zijn ze ook steeds vaker in Europa te zien. De tour staat in het teken van hun laatste album ‘Here’ en als support komt de Australische singer-songwriter Kim Churchill mee.

Op 30 april komen Jon and Roy naar de Melkweg in Amsterdam.