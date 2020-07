Wat je in deze tijd wellicht niet verwacht, kan soms lekker binnen komen. Zoals de laatste cd van Paul Weller, ‘On Sunset’. Natuurlijk kennen Paul Weller we allemaal van bands als The Jam en The Style Council. Maar ook solo heeft hij inmiddels zijn successen al gehad, onder anderen met het geweldige ‘You do something to me’, van zijn derde album ‘Stanley Road’, uit 1995 alweer.

Nu is Weller terug met zijn nieuwe album, ‘On Sunset’, twee jaar na zijn voorgaande album ‘True meanings’. Naar eigen zeggen is het een soul-album en tegelijkertijd een elektronisch album met klassieke popsongs en hartverscheurende ballades. Paul Weller lijkt zich muzikaal op te maken voor de jaren ’20.

Het is meteen een album waarvan we fan zijn. Al bij het eerste nummer worden we verrast met ‘Mirror Ball’; Een sterke opener die smaakt naar meer. Het nummer schept hoge verwachtingen voor de andere nummers. Al met al is het album gewoon sterk. Het beste nummer is ‘Old Father Thyme’. Het heeft een lekkere beat en blijft lekker hangen. Is dat het enige goede nummer op ‘On Sunset’? Nee hoor, gelukkig niet. ‘On Sunset’ heeft natuurlijk wel meer mooie nummers.

Maar ook ‘Village’ moeten we even noemen. Het is iets wat lijkt op een intro van een sitcom. Wellicht de nieuwe intro van de opvolger van ‘Friends’? En dat blijft wel hangen. Een nummer dat de plaat net iets verfrissend maakt. Maar eigenlijk heeft een album dat niet eens nodig.

Hebben we hier te maken met een album zonder slechte nummers? Wellicht ‘Walkin”? Niet echt slecht te noemen, maar net iets minder dan de rest. Een beetje die Randy Newman achtige-stijl die niet bij Weller hoort. Wellicht hadden ze het nummer beter achterwege kunnen laten, maar ach, ‘On Sunset’ is gewoon een album met overwegend lekkere nummers. Paul Weller geeft met het album wederom een duidelijk visitekaartje af. Paul Weller levert op ‘On Sunset’ kwaliteit. Zeker nummers als ‘Village’, ‘Old Father Thyme’ en ‘Baptiste’ hebben van ‘On Sunset’ iets moois gemaakt. Weller heeft op ‘On Sunset’ duidelijk zijn best gedaan en dat is te horen. Paul mag trots zijn. (8/10) (Polydor)