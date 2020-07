Grey Daze – Amends

De bandnaam Grey Daze zal niet al te veel mensen wat zeggen. Maar zeker één van de leden is echt geen onbekende in de rockwereld. Voor Linkin Park werd opgericht was Chester Bennington de leadzanger van deze groep. Als eerbetoon zijn eerdere nummers van de band geremixt en uitgebracht op het album ‘Amends’.

De allereerste groep van Bennington is Grey Daze niet. Hij begon in Sean Dowdell And His Friends? Daarna kwam Grey Daze. Dit is was een post-grunge band. In de begin jaren 90 namen zij twee albums op, met weinig succes. Door allerlei gedoe over de rechten en een hoop andere zaken zijn de albums ook niet meer online te vinden. Na de overstap van Bennington naar Linkin Park eind jaren 90 viel het doek voor de band.

In 2016 kwamen er plannen op tafel voor een reünie. De zanger was degene die met het initiatief kwam. Ook had hij al plannen liggen om zijn vocalenpartijen opnieuw in te zingen. Die stonden gepland na het einde van de ‘No More Light’-tour van Linkin Park in 2017. Helaas heeft het daar niet van mogen komen. Bennington besloot in dat jaar uit het leven te stappen.

Aan de instrumentale partijen is dus op ‘Amends’ het een en ander gesleuteld. Deze zijn zo gemixt dat ze goed inspelen op de vocale partijen. Tijdens deze opnames was Bennington 17 jaar. Op het album is te horen wat een krachtige stem hij toen al had. Als de plaat in zijn geheel wordt beluisterd is wel duidelijk dat de sterkere nummers meer richting helft twee zitten.

Ondanks de jonge leeftijd van de groep gaan ze heftige onderwerpen niet uit de weg. Daar is onder andere ‘Just Like Heroin’ een voorbeeld van. Dit is tevens een van de hardste nummers, waar de scheur van Bennington opengaat. ‘What’s In The Eye’, de eerste single, heeft het meeste weg van een Linkin Park-nummer. Dit staat ook in het lijstje van sterkste nummers op het album. Op dat lijstje staan verder nog ‘Soul Song’ en ‘Morei Sky’. Zeker de moeite waard om eens op te zoeken.

Het uitbrengen van ‘Amends’ is zeker een goede keuze geweest. Te horen is dat deze groep ook zeker wel potentie had om het wat verder te schoppen dan dat ze gedaan hebben. Nu na 20 jaar worden ‘’de beste nummers van Grey Daze’’ toch gehoord door een groter publiek. (7/10) (Loma Vista Recordings)