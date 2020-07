Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer een concertregistratie van Katie Melua.

Katie Melua is met meer dan 11 miljoen verkochte albums en 56 platina awards een van de meest succesvolle Britste artiesten. Melua werd geboren in de Georgische stad Kutaisi en verhuisde op negenjarige leeftijd met haar familie naar Belfast. Inmiddels heeft ze acht studio albums op haar naam en is ze een van de bestverkopende vrouwelijke artiesten aller tijden in het Verenigd Koninkrijk.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Katie Melua live @ AVO Session, Basel (2007).