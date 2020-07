Internationale meidengroep brengt unieke video uit

De corona-periode maakt veel los bij mensen. Op meerdere vlakken zelfs, maar muzikaal gezien zien we om ons heen een enorme hoeveelheid initiatieven opkomen, de een nog leuker dan de andere. De twintig jarige Nederlandse sopraan Mireya Derksen vond samen met de 23 jarige Amerikaanse Anastasia Lee, dat het tijd was voor iets groots.

De meiden verzamelden nog tien zangeressen van over de hele wereld. “The plan was originally to work with 3 girls, myself included. Then it grew to 6, then 8, and finally 12!”, aldus Anastasia. Het werd een groep jonge zangeressen in de leeftijd van 13 tot en met 24 jaar, uit België (Marjolein Acke), Rusland, Verenigde Staten, Nederland (Lieneke van Eijkelenburg en Mireya Derksen), Lithouwen, Italië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Zuid Afrika.

Het werd een gemeleerd gezelschap van over de hele wereld. De Amerikaanse meiden (Tatiana Marie, Rose Mae en Anastasia Lee) traden al vaker samen op. Als Tre Principesse haalde ze inmiddels al eens een nummer 2 positie in de Billboard hitlijst, terwijl de Britse Faith Tucker al naam had gemaakt via Britain’s Got Talent. En Agne G. werkte reeds samen met tekstschrijver en producent David Foster (Michael Jackson, Whitney Houston, Celine Dion, John Parr’s ‘St Elmo’s Fire’, The Corrs, Michael Bublé en verschillende theme-songs van verschillende Olympische Spelen). Ervaring zit er dus ruimschoots bij de dames.

Alle 12 namen ze hun vocalen op via gsm’s, waarna alles samen werd verzameld en gemixt. Een nummer, ‘I Believe’, dat origineel is opgenomen als duet tussen Andrea Bocelli en Katherine Jenkins. Een nummer dat gaat over vrede en perfect past in deze tijd van Covid19, rellen, woningnood en dergelijke. Een nummer dat mensen, volgens de meiden, nu goed kunnen gebruiken. Een nummer om rust en vrede te geven. Wie zijn wij om daar niet in mee te gaan, toch?