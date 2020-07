21 juli, de verjaardag van Cat Stevens

21 juli is de verjaardag van Yusuf Islam, de tegenwoordige naam van de man die halverwege de jaren ’60 bekend raakte als de singer-songwriter Cat Stevens. Hij werd in 1948 geboren in Londen als Steven Demetre Georgiou, en had hits met onder anderen ‘Matthew and son’, ‘Father and son’, ‘Lady D’Arbanville’ en natuurlijk met ‘Morning Has Broken’. Alleen al tussen 1967 en 1977 verkocht hij zo’n 40 miljoen albums. Aan het eind van de jaren ’70 stopte Cat Stevens met het maken van muziek, tot 1995, toen de zanger onder de naam Yusuf Islam weer begon met het uitbrengen van muziek.

Cat Stevens is in zijn leven enkele keren door het oog van de naald gekropen. Op 19-jarige leeftijd lag hij maandenlang in het ziekenhuis met tubercolose, en op 29-jarige leeftijd verdronk hij bijna toen hij door een sterke stroming in zee niet meer op eigen kracht terug kon zwemmen naar de kust. Toen hij tot God bad, bracht een golf hem in één klap terug naar land. Een jaar later kreeg hij een Koran van zijn broer, bekeerde zich tot de Islam en nam de naam Yusuf Islam aan. Die naam bracht hem in 2004 in een lastige situatie toen zijn vliegtuig in de Verenigde Staten aan de grond werd gezet en hij urenlang ondervraagd werd door de FBI.

Het bleek echter om een naamsverwisseling te gaan met iemand met vrijwel dezelfde naam, die verdacht was van het financieren van terroristische groeperingen. Later dat jaar kreeg hij uit handen van Michail Gorbatsjov tijdens de wereldtop van Nobelprijswinnaars in Rome, de vredesprijs Man for Peace 2004, voor “zijn toewijding om de vrede te bevorderen, mensen te verzoenen en terrorisme te veroordelen”. Zijn albums als Yusuf hebben echter nooit meet het succes behaald wat de zanger in de jaren ’60 en ’70 had.