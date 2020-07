Veelzijdige Troye Sivan werkt toe naar EP release met ‘Easy’

Dat Troye Sivan een multi-talent is staat buiten kijf. De vijfentwintigjarige Australiër acteerde in de musical Oliver!, speelde een jonge Wolverine, werkte als model en is daarnaast een begenadigd muzikant. Hij bracht in 2015 ‘Blue Neighbourhood’ uit, volgde dat album in 2018 op met ‘Bloom’ en voegt daar op 21 augustus zijn EP ‘In A Dream’ aan toe. Daarvan is donderdag de tweede single, ‘Easy’, uitgekomen. Eerder werd het nummer ‘Take Yourself Home’ al wereldwijd trending topic op Twitter.

Hij maakte vijf van de zes nummers op de EP kort voor de lockdown samen met producer Oscar Görres, die in het verleden al samenwerkte met artiesten als The Weeknd, MARINA en Tove Lo. Gevraagd naar zijn aanstaande EP vertelt Sivan het volgende: “A story that’s still unfolding, this small collection of songs explores an emotional rollercoaster period in my life when the feelings and thoughts were most shockingly fresh.”