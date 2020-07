Laura Jansen komt naar Muziekgebouw Eindhoven

Laura Jansen staat zaterdag 21 november in de nieuwe reeks Up Close & Personal van Muziekgebouw Eindhoven sinds zeven jaar weer op de bühne. Met een nieuw album én een boek op komst gaat ze de dialoog aan met het publiek en neemt ze plaats achter de piano om haar favoriete nummers te spelen.

De zangeres van ‘Wicked World’, ‘Use Somebody’ en ‘Queen of Elba’ zette afgelopen jaren haar zangcarrière op een laag pitje om zich te wijden aan vluchtelingenwerk in Griekenland. Een dankbare inspiratiebron die leidt tot een binnenkort te verschijnen nieuwe plaat en haar eerste boek. Verhalen en onderwerpen te over om over te vertellen.

Het publiek mag haar bovendien alles vragen en Jansen zal ‘on the spot’ antwoord geven. Met oud en nieuw werk zal de singer-songwriter voor een heel bijzondere avond zorgen.