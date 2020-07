19 juli, de verjaardag van Brian May

Brian May viert vandaag zijn 73e verjaardag. Op 19 juli 1947 werd hij in het Engelse plaatsje Hampton als zoon van Harold en Ruth May onder de naam Brian Harold May geboren. May werd later wereldberoemd als gitarist van een van de bekendste rockbands aller tijden, Queen. In die hoedanigheid staat hij bekend als één van de beste en meest invloedrijke gitaristen aller tijden. May richtte in 1968 met Roger Taylor en Tim Staffel de band Smile op en stond daarmee in dat zelfde jaar al in het voorprogramma van Pink Floyd.

Brian May als hitschrijver

Toen ondanks een platendeal het echte succes uitbleef, stapte Staffel uit Smile en May trok een nieuwe vriend bij de band. Die vriend, Farrokh Bulsara, veranderde op dat moment zijn naam naar het iets makkelijker klinkende Freddie Mercury en onder zijn invloed werd ook de naam van de band veranderd in Queen. De rest is geschiedenis. De bekendste nummers die Brian May schreef zijn ‘We Will Rock You’, ‘Flash’, ‘I Want It All’ en ‘Who Wants To Live Forever’.