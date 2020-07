Nieuw-Zeelandse Benee beloont fans met ‘Night Garden’

Het komt niet vaak voor dat we meerdere Nieuw-Zeelanders in de nieuwsbrief hebben, maar samen met Keith Urban hierboven zet Benee de teller op twee. En met recht, want ze bracht afgelopen week het nummer ‘Night Garden’ uit als bedankje voor de steun die ze ontvangt van haar fans wereldwijd.

Voor de zangeres, die eigenlijk Stella Bennett heet, was de samenwerking met Kenny Beats en Bakar in Los Angeles de eerste keer dat ze buiten haar eigen land werkte aan nieuw materiaal. Eerdere nummers van haar EP STELLA & STEVE uit 2019, waaronder ‘Supalonely’ met Gus Dapperton, waren goed voor internationaal succes en brachten haar naar verschillende TV-shows in Amerika, waaronder optredens bij Ellen DeGeneres en Jimmy Fallon.