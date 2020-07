The Killers maken datum albumlancering bekend

Dat we later op ‘Imploding The Mirage’ van The Killers gaan terugkijken als een bijzonder album staat al ver voor de albumlancering vast. Niet alleen vanwege de singles die er inmiddels van zijn afgekomen, maar ook vanwege de vreemde weg naar de release toe. Het zesde album van de band uit Las Vegas werd eerder dit jaar al aangekondigd, evenals de tournee die ook de Ziggo Dome zou aandoen in juli. Door redenen die je niet zullen verbazen werd de release-datum uitgesteld. Maar niet getreurd. Er is een nieuwe datum bekend. Het album, met daarop de reeds uitgebrachte nummers ‘Caution’ en ‘My Own Soul’s Warning’, komt op 28 augustus uit.

Hiermee volgt het ‘Wonderful Wonderful’ uit 2017 op. Daarvoor schreef Brandon Flowers liedjes om zijn vrouw, die te kampen had met depressies, een hart onder de riem te steken. Met ‘Imploding The Mirage’ zet de band een punt achter die periode en gaan ze een nieuwe, positievere tijd tegemoet.

Al met al een opgewekt geluid. En er is genoeg om je tot die tijd mee bezig te houden. Zo is donderdag de clip van ‘My Own Soul’s Warning’ online gekomen. En om je toch nog fit voor de zomer te krijgen bracht de band begin juli nog een work out mix uit onder de naam ‘Run For Cover’.