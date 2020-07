Metallica’s hernieuwde samenwerking met het San Francisco Orchestra

Tijdens de heropening van het San Francisco Chase Center bundelde Metallica in september van 2019 wederom de krachten met het San Francisco Symphony orkest. Voor twee avonden deden ze oude tijden herleven en speelden ze, net als in 1999, samen de sterren van de hemel. Deze unieke samenwerking werd vastgelegd en komt op 28 augustus uit als een live-album. Als voorbode van wat komen gaat, heeft de band al twee nummers live gezet op de verschillende streaming platformen.

Met een bijna tachtig koppen tellend strijkersensemble zetten James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich en Robert Trujillo met S&M2 een kroon op hun werk, die in een speciale bewerking van Joey Hutching te zien is op de DVD release van het concert.

Bekijk hieronder ‘All Within My Hands’ en ‘Nothing Else Matters’.