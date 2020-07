Keith Urban kruipt met nieuwe single in de huid van Superman

De liefde kan je vleugels geven of in het geval van Keith Urban zelfs een cape. Op de nieuwe single van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter, ‘Superman’, bezingt hij hoe hij zich in een relatie uit het verleden onaantastbaar en sterk als de laatste man van Krypton waande. Ondanks zijn warme band met countrymuziek, laat hij die stroming voor dit nummer links liggen. In plaats daarvan komt er een zomers en voor zijn doen opmerkelijk elektronisch popgeluid naar voren in het liedje.

“I like when listeners can put heir own story, their own faces and their own characters into the song, and this one to me, is definitely one of those songs,” zegt Urban over het nummer dat terug te vinden is op zijn album ‘THE SPEED OF NOW Part 1’, dat op 18 september uitkomt.