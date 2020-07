Levi dropt eerste EP ‘What You Thinkin Bout?’

Het is een van de twee meest groeiende muziekstijlen. Naast EDM gaat hiphop als een speer. Kijk naar artiesten als Ronnie Flex, Boef of Frenna, die sneller hits scoren dan Jos Verstappen vroeger een grindbak kon opzoeken. Niet alleen in Nederland, ook in de Verenigde Staten is en blijft hiphop groeiende. De taal van de straat, maar vaak ook gewoon muziek met een goeie flow en lyrics.

Levi is niet helemaal nieuw aan het front, maar de uit Seattle afkomstige rapper doet nu wel een goede gooi naar succes met zijn nieuwe EP ‘Independent Satelite’. Met hulp van producers als Balance Cooper, Donny Katana, Chxse Bank, Buckroll Beats en Josh Petruccio gooit de rapper vijf tracks de wereld in als ‘What You Thinkin Bout?’, ‘San Diego’, ‘Born Sinners’, ‘Fed Up’ en ‘We Came To Party’, welke hij opnam in samenwerking met collega rapper Cars.

Vijf goeie flows, die niet onder doen voor eender welke andere hiphopper. Grappig bij ‘What You Thinkin Bout?’ is daarbij dat je eerst denkt naar een oude sessie van Dave Brubeck te luisteren, waar een jonge Eminem in de studio is gestapt. Levi maakt er een mooie en goed te volgen track van, wat overigens voor de gehele EP geldt.

Levi levert met ‘What You Thinkin Bout?’ een sterk debuut af, wat veel belooft voor de toekomst!