Boef zet muzikale zegetocht voort

Boef scoort met ‘Allemaal Een Droom’ zijn derde nummer één album in de officiële album Top 100. Op de vrijdag van release verbrak Boef al het streaming record van meest gestreamde album in 24 uur in Nederland. ‘Allemaal Een Droom’ werd in de eerste dag meer dan 5,1 miljoen keer gestreamd. Het vorige record stond op naam van Lil Kleine die met Jongen Van de Straat (2020) ruim 4,6 miljoen streams behaalde.

In de officiële single charts bezetten drie nummers van het album hoge noteringen, te weten ‘Tout Est Bon’ (ft Numidia) op #1, ‘Vergeten’ (ft Bilal Wahib) op #2 en ‘Nooit Thuis’ (ft Ashafar) op #6.

Boef zet met ‘Allemaal Een Droom’ een reeks aan records voort; ‘Tout Est Bon’ was het meest gestreamde nummer in Nederland op Spotify in een dag, de documentaire ‘Gewoon Boef’ op Videoland is de meest bekeken documentaire in 24 uur en nu aangevuld met het meest gestreamde album. Ook op YouTube pakt Boef drie maal eremetaal. Zijn video’s voor ‘Tout Est Bon’ (ft. Numidia), ‘Vergeten’ (ft. Bilal Wahib) en de promo video met Andy van der Meijde waren nummer 1, 2 en 3 trending.

Houdt het nog ooit een keer op voor Boef? Het wachten is op zijn volgende hit, of een van zijn talloze samenwerkingen, zoals met L’Algerino destijds.